Председатель СК РФ поручил проверить все версии гибели солдата на полигоне под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить все возможные версии гибели военнослужащего на полигоне Погоново под Воронежем. Об этом в среду сообщила журналистам представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что комиссия Западного военного округа начала проверку после обнаружения 10 февраля на полигоне в Воронежской области тела солдата-срочника. В округе заявляли, что на теле военнослужащего не было найдено признаков насилия. Позднее по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). К делу подключились правозащитники, которые настаивают на насильственном характере смерти.

"В ряде средств массовой информации опубликованы материалы, касающиеся гибели военнослужащего Степана Цымбала, проходившего службу в войсковой части 91711 в Воронежской области. В них приводятся доводы о том, что 10 февраля молодой человек был обнаружен сослуживцами со связанными руками и пакетом на голове и многочисленными телесными повреждениями, должной реакции правоохранительных органов своевременно не последовало. Председатель СК России поручил подчиненным тщательно проверить все возможные версии произошедшего, активно исследовать роль командования части, выяснить, какие отношение были у погибшего с сослуживцами, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся. По итогам расследования следствию предстоит дать правовую оценку действиям либо бездействию всех лиц, причастных к произошедшему", - сообщила представитель СК России.

Светлана Петренко добавила, что в рамках уголовного дела дополнительно назначены дактилоскопическая, комплексная судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.