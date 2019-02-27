Водителю самосвала, попавшему в Чувашии в ДТП с 12 погибшими, продлили арест до 25 апреля

ТАСС, 27 февраля. Ленинский районный суд города Чебоксары продлил еще на два месяца арест водителю самосвала, попавшего в ДТП с маршруткой в октябре 2018 года, в результате чего погибли 12 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой прокуратуры республики.
"Постановлением Ленинского районного суда города Чебоксары мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подсудимого продлена на два месяца, то есть до 25 апреля 2019 года", - отмечается в сообщении.
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В результате аварии на месте погибли 11 человек, один пострадавший позже скончался в больнице. Еще пять человек пострадали, на данный момент все они выписаны из больницы. Как отмечается в сообщении прокуратуры республики, травмы двух из пострадавших пассажиров автобуса квалифицируются как тяжкий вред здоровью.
Микроавтобус и самосвал столкнулись на 647-м километре трассы М-7 в Чувашии. По факту ДТП были возбуждены два уголовных дела: по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц") и по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц").