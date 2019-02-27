Водителю самосвала, попавшему в Чувашии в ДТП с 12 погибшими, продлили арест до 25 апреля

ТАСС, 27 февраля. Ленинский районный суд города Чебоксары продлил еще на два месяца арест водителю самосвала, попавшего в ДТП с маршруткой в октябре 2018 года, в результате чего погибли 12 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой прокуратуры республики.

"Постановлением Ленинского районного суда города Чебоксары мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подсудимого продлена на два месяца, то есть до 25 апреля 2019 года", - отмечается в сообщении.