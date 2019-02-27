Главу завода минеральной воды в Ингушетии подозревают в мошенничестве на 52 млн рублей

МАГАС, 27 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ингушетии в отношении генерального директора ООО Минеральная вода "Ачалуки", она подозревается в мошенничестве с документами более чем на 52 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Ингушетия.

По данным следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Минеральная вода "Ачалуки" в 2014-2017 годах предоставляла бухгалтерские документы с ложными сведениями, в результате чего уклонилась от уплаты налогов в размере 52 млн 477 тыс. рублей.

"Следственным отделом по городу Малгобеку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы республики", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, она подозревается в преступлении, предусмотренном статьей "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Завод минеральных вод "Ачалуки" выпускает минеральную лечебно-столовую воду. Она добывается в трех источниках в Ингушетии.