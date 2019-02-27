Обвиняемый по делу о смерти балетмейстера Мариинского театра врач не признал вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады петербургской клиники "Центр интегративной медицины - Иналмед" Андрей Гольтяков не признал вину в рамках дела о смерти в 2017 году балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева, который обратился за стоматологической помощью и умер в кресле врача. Об этом ТАСС в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Приморский районный суд города в среду начал рассматривать дело о смерти Сергея Вихарева. Единственным фигурантом дела стал врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады ООО "Центр интегративной медицины - Иналмед" от стоматологической клиники ООО "Клиника доктора Лившиц" Андрей Гольтяков, которого обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 и ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Причинение смерти по неосторожности").

"Свою вину он не признал", - сказали в пресс-службе.

Балетмейстер Сергей Вихарев пришел в клинику для удаления зубов и установки имплантов. Ему сделали общий наркоз при помощи пропофола, после чего у него остановилось дыхание, а через полчаса реанимационных мероприятий он скончался. По данным следствия, перед процедурой анестезии врач не провел своевременного квалифицированного обследования пациента, при этом ввел потерпевшему внутривенно дозу препарата, явно превышающую рекомендуемую для такого пациента.