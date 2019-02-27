Тверское УФАС возбудило дело из-за повышения стоимости проезда в маршрутных такси

ТАСС, 27 февраля. Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области возбудило дело в связи с повышением стоимости проезда в маршрутных такси Твери. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

"В связи с многочисленными обращениями жителей Твери о повышении ООО "Северо-восточная транспортная компания" (ООО "СВТК") стоимости проезда в маршрутных такси тверское УФАС издало приказ о возбуждении дела по признакам нарушения ст. 10 Федерального закона о защите конкуренции; определение о назначении даты и времени первого заседания будет подготовлено в течение 15 дней", - говорится в сообщении.

Проезд в тверских маршрутках стал дорожать с начала этого года. По данным местных СМИ, с 25 февраля на некоторых маршрутах проезд стал стоить 28 рублей. В целом по городу стоимость проезда в маршрутных такси варьируется от 25 до 28 рублей.

Как отмечается на сайте регионального управления антимонопольной службы, в случае принятия решения о нарушении антимонопольного законодательства, перевозчику будет выдано обязательное для исполнения предписание. Виновные будут привлечены к административной ответственности.