В Калининградской области нашли тело подростка, которого искали более месяца

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Пропавший в Калининградской области 16-летний подросток найден мертвым. Его тело обнаружили в лесном массиве вблизи города Немана, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

"В ходе осмотра месте происшествия следственной группой достоверно установлено, что погибшим является ранее объявленный в розыск 16-летний молодой человек, ушедший из дома по месту жительства в городе Немане 20 января 2019 года. Тело подростка сегодня в лесу в окрестностях Немана обнаружили охотники", - рассказала она.

Гацко отметила, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего "следствие намерено самым тщательным образом установить причины и условия, приведшие к трагическим последствиям".