Самолет Nordwind сел на дозаправку в Ростове-на-Дону из-за закрытия неба над Пакистаном

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Nordwind сообщением Пхукет - Москва совершил посадку на дозаправку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за закрытия воздушного пространства Пакистана.

"Самолет Nordwind сел на дозаправку. Планируется, что в 21:00 мск улетит", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, не уточнив причины дозаправки. Источник в портовых службах аэропорта сообщил ТАСС, что причиной посадки стало изменение маршрута в связи с запретом на пролет в воздушном пространстве над Пакистаном. "Информация такая, что им дали другой коридор", - пояснил источник.

Кроме того, в аэропорту Минеральных Вод приземлился летевший по тому же маршруту рейс авиакомпании Royal Flight. Причины дозаправки не называются.

В ближайшее время самолеты вылетят в Москву, рассказали в обоих аэропортах. Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Nordwind, рейс авиакомпании Пхукет - Москва совершит посадку на дозаправку в Минеральных Водах из-за закрытия неба над Пакистаном, которое повлекло удлинение воздушных трасс и повышение расхода топлива.

Ранее в среду стало известно о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана из-за напряженности в отношениях Индии и Пакистана. Причиной напряженности стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").