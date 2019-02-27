В Египте назвали причину катастрофы на железнодорожном вокзале

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Конфликт двух машинистов и последующие халатные действия одного из них стали главной причиной трагедии, разыгравшейся в среду на центральном железнодорожном вокзале Каира. Об этом, как передает газета Al-Ahram, заявил генеральный прокурор Египта Набиль Садек.

По его словам, машинисты двух тепловозов не поделили пути. Один из них вышел из кабины для выяснения отношений, оставив работающим в режиме движения двигатель и не поставив тепловоз на тормоз. В итоге локомотив, стоявший в режиме движения, сдвинулся с места, и, постоянно набирая скорость, направился в сторону вокзального комплекса уже без машиниста.

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения в районе депо, локомотив, спровоцировавший минуты спустя трагедию на вокзале, стоял на развилке. В этот момент ему навстречу на малом ходу шел другой тепловоз и, поравнявшись с ним, притерся к нему, фактически зажав его на пересечении путей. Несколько раз машинист пытался сдвинуть заблокированный поезд с места, но безрезультатно. В итоге он покинул кабину, чтобы разобраться с коллегой.

Через несколько секунд уже неуправляемый локомотив, высвободившись из ловушки, сорвался с места и, стремительно набирая скорость, понесся в сторону платформ. Тепловоз на всем ходу влетел в отбойник в начале перрона, где обычно останавливаются составы, его топливные баки взорвались, что и привело к большому числу погибших. По официальным данным, жертвами катастрофы стали 20 человек, 43 пострадали.

Как отмечается в заявлении генпрокурора, для установления личностей погибших создана специальная комиссия судебно-медицинской экспертизы, которая должна взять пробы ДНК, поскольку большинство тел сильно обгорели и идентификации не подлежат. Надзорный орган отмечает, что оба машиниста задержаны, их допрашивают. Специалисты проводят необходимые экспертизы для подготовки технического отчета о причинах аварии и ее последствиях, также опрашиваются свидетели.

В новость были внесены изменения (21:52 мск) - приводятся дополнительные высказывания генпрокурора.