Более 50 человек госпитализированы после выброса на объекте водоснабжения в Алабаме

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Выброс вредных веществ на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works (BWW) в Алабаме в среду привел к госпитализации более 50 человек. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на пожарную службу города Бирмингем.

По данным телекомпании, на предприятии произошел выброс хлора. В качестве предосторожности были госпитализированы до 40 человек. Ранее еще 14 человек были помещены в местную больницу.

Полиция Маунтин-Брук - пригорода Бирмингема - заявила, что вредные вещества не просочились наружу и остались внутри предприятия. Органы правопорядка другого населенного пункта Веставия в своем Twitter предупредили население о временном прекращении движения транспорта по ряду дорог, пролегающих около объекта, где произошла нештатная ситуация. Позднее ограничения были сняты.

"Инцидент на BWW локализован, теперь все дороги открыты", - уточнило управление полиции Веставии. Жителей предупредили о необходимости держаться подальше от предприятия. Тем, кто ощутил такие симптомы, как тошнота, головная боль, раздражение в носу или жжение слизистой в горле, рекомендовано немедленно обратиться к врачу.