Суд отложил слушания по делу Хорошавина из-за отказа одного из фигурантов от адвоката

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Суд Сахалинской области был вынужден отменить в четверг рассмотрение апелляции на приговор, вынесенный в отношении экс-губернатора региона Александра Хорошавина и его бывших подчиненных. Это произошло в связи с отказом одного из фигурантов дела, экс-заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина от услуг его адвоката Игоря Янчука, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

В середине ноября прошлого года областной суд начал рассмотрение апелляции Хорошавина и его бывших подчиненных на приговор городского суда. Ранее сообщалось, что 25 февраля суду пришлось на несколько часов сделать перерыв в заседании из-за плохого самочувствия Хорошавина. В зал суда был вызван медицинский работник, после обеда слушания продолжились.

"Совещаясь на месте, судебная коллегия постановила удовлетворить отказ подсудимого Карепкина от услуг адвоката Янчука", - огласила судья Юлия Терлецкая.

По словам Карепкина, он полностью разрывает контракт с защитником, однако причины такого решения не назывались. "Это никак не связано с моим материальным состоянием, также у меня нет намерений нарочно затягивать процесс", - уточнил Карепкин.

После оглашения решения судом адвокат Янчук сразу же покинул зал. Сейчас Карепкин остается без защиты, так как его второй адвокат Ольга Крутышева находится на больничном. Суд предоставил подсудимому пять суток на поиск нового защитника, в противном случае ему будет предоставлен любой государственный адвокат, от услуг которого ему нельзя будет отказаться.

Слушания перенесены на 09:30 6 марта (01:30 мск).

Дело Хорошавина

Александр Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, а 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора при участии членов созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого. Также следствие установило, что Хорошавин, используя служебное положение, создал условия к получению взяток еще от двух лиц в размерах 3 и 10 млн рублей. Эти средства предназначались за содействие в подготовке и ведении избирательных кампаний на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году.

9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и осудил его на 13 лет колонии со штрафом в размере 500 млн рублей. Его бывший помощник Андрей Икрамов приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 176 млн рублей, экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин - к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей, экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей.