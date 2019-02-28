Во Владивостоке и Хабаровске растет число обращений к врачам из-за дыма от пожаров

ТАСС, 28 февраля. Количество обращений к врачам во Владивостоке и Хабаровске растет в связи с задымлением от пожаров. Об этом ТАСС сообщила главный пульмонолог Хабаровского края и ДФО Ольга Молчанова.

Из-за аномально сухой и теплой зимы на юге Дальнего Востока пожароопасный сезон в этом году в Приморском крае начался в январе. С тех пор в регионе произошло уже свыше 140 природных пожаров, особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах края, а Владивосток окутал дым. Такая же сложная обстановка сложилась в Хабаровском крае, где из-за отсутствия снега в разных частях региона стали появляться очаги огня. Здесь также зафиксировано задымление от возгораний как в самом регионе, так и в соседнем Китае.

"Естественно, увеличилось количество обращений из-за дыма. В основном - это больные с хроническими заболеваниями. Дым тяжелый и за пару дней может вызвать обострение хронических болезней, усугубить тяжесть течения ОРВИ", - рассказала Молчанова.

Как подтвердили ТАСС в департаменте здравоохранения Приморского края, несмотря на то, что, по официальной статистике, количество обращений в медучреждения в крае не превышает нормативных показателей, врачи отмечают рост обращений пациентов с аллергией и астмой. Как рассказала иммунолог Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ) Александра Власова, есть и другие категории людей, для которых смог и дым особенно опасен.

"В группе риска - дети, которые много гуляют на улице, и пожилые люди. И, конечно же, опаснее всего такая погода для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей. А углекислый газ от горящей травы - это дополнительный раздражающий фактор для дыхательных путей", - рассказала Власова.

Ветер не справляется с дымом

Как сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре, в Хабаровске и в южных районах Хабаровского края в четверг метеостанции фиксируют задымление. "Видимость упала до 2 км - накануне видимость составляла 6 км - и ситуация может усугубиться сегодня из-за снижения скорости ветра, сейчас ветер дует со скоростью 3 м/с", - сказали в гидрометцентре.

Дым, как и накануне, в город несет со стороны Китая, где жгут сухую растительность, множество термоточек, по данным гидрометцентра, регистрируется в Приморье, есть и в Хабаровском крае, а также в Еврейской АО. "Задымление должно начать рассеиваться в пятницу, поскольку ветер поменяет направление и изменит скорость", - сказали в гидрометцентре.

В гидрометцентре также уточнили, что случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха оксидом углерода не отмечено. Фиксируется повышенный уровень оксида углерода относительно фонового, но норма не превышена.

По данным Приморского гидрометцентра, в четверг во Владивосток, который тоже накануне погрузился в дым от горящей травы, ветер будет дуть со скоростью до 7 м/с. Поэтому рассчитывать на уменьшение загрязнения сложно.