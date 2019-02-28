ФСБ возбудила два уголовных дела об экстремизме против "Свидетелей Иеговы" в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Управление ФСБ по Ульяновской области возбудило два уголовных дела в связи с участием в экстремистской деятельности представителей местной организации "Свидетели Иеговы". Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ведомства.

"Следственным отделом УФСБ России по Ульяновской области в отношении указанных лиц возбуждены два уголовных дела по ч. 1. ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации"). Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы города Ульяновска", признанной экстремистской, вопреки этому была продолжена. По данным управления ФСБ по региону, руководитель и активные члены группы, зная о запрете организации, проводили встречи и индивидуальные занятия по изучению экстремистских материалов, пропагандировали превосходство идей "Свидетелей Иеговы" над другими религиозными учениями.

На данный момент незаконная деятельность пресечена. Управление ФСБ по региону ведет работу по выявлению новых эпизодов незаконной деятельности участников религиозной группы.

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Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.