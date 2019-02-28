В России в 2009-2017 годах за насилие к представителям власти осуждены 65 тыс. человек

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Немногим более 65 тыс. человек осуждены в России с 2009 по 2017 год за применение насилия в отношении представителей власти, сообщил в четверг ТАСС автор проведенного на эту тему исследования адвокат Максим Никонов.

"Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, с 2009 по 2013 год количество людей, осужденных по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), не намного, но стабильно снижалось. С 2013 по 2015 год их количество стало расти на 600-800 человек в год, а в 2016-2017 годах снова начало падать. Всего с 2009 по 2017 год по этой статье осудили 65,046 тыс. человек", - рассказал адвокат.

По его словам, примечательна не только динамика привлеченных к ответственности, но и динамика наказания. "Суды стали чаще назначать осужденным наказание в виде реального лишения свободы", - подчеркнул он.

Доклад "Насилие на акциях протеста: статья 318 УК РФ vs 286 УК РФ" ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Превышение должностных полномочий") был опубликован в четверг юридической службой "Апология протеста". Доклад посвящен анализу практики привлечения к уголовной ответственности по обвинениям, связанным с применением насилия при различных проявлениях гражданской активности.