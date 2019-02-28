Следствие утверждает, что убийство Улофа Пальме все еще можно раскрыть

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. /ТАСС/. Со дня убийства экс-премьера Швеции Улофа Пальме прошло 33 года. Ни убийца, ни заказчики до сих пор не установлены, но следствие по делу не прекращено. В интервью телеканалу SVT следователь Кристер Петерссон сказал, что возможность раскрытия преступления все еще существует.

Петерссон в дальнейшем намерен сосредоточить все внимание на месте преступления и хотел бы избежать спекуляций на тему уже озвученных версий.

"Мы каждую неделю, если не каждый день, получаем информацию, которую обрабатываем и о которой думаем. Поэтому я настроен оптимистично. Если мы не будем в состоянии привлечь к суду исполнителя, то во всяком случае сможем предъявить шведскому народу само раскрытие", - заявил Петерссон в беседе с корреспондентом программы "Преступления недели".

Многие эксперты считают, что дело пора закрыть и не тратить новые средства и усилия на дальнейшее расследование, а все материалы передать историкам, криминологам и психологам, которые после досконального исследования представят их в своем изложении и со своими выводами.

"Расследование выполняет функцию поддержания иллюзии, что следствие активно продолжается и рано или поздно даст результат", - говорится в материале телеканала

28 февраля 1986 года Улоф Пальме и его жена Лисбет без телохранителей возвращались поздно вечером из кинотеатра на центральной улице Стокгольма Свеавэген, когда к ним подошел мужчина и дважды выстрелил в премьера.

В 2010 году решением шведского правительства срок давности для такого рода преступлений был отменен.