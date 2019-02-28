Четыре человека получили сроки за похищение и подготовку к убийству жителя Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Суд в Севастополе назначил наказание в виде лишения свободы общим сроком 24 года в колонии строгого режима для трех виновных в многократном похищении наркозависимого местного жителя и подготовке к его убийству. Кроме того, супруга пострадавшего проведет четыре года и три месяца в колонии общего режима за подстрекательство, а также пособничество к похищению и подготовке к убийству, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Нахимовского районного суда города Севастополя.

"27 февраля 2019 года Нахимовский районный суд Севастополя признал подсудимых виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни, сопряженного с вымогательством. Один из фигурантов дела также признан виновным в приготовлении к убийству, ему назначено 11 лет лишения свободы, сообщникам - семь и шесть лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что супруга потерпевшего получила свой срок с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе нахождения на ее иждивении троих малолетних детей, а также благодаря активной помощи в расследовании преступлений. В отношении еще одного участника преступлений уголовное дело выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебную сделку со следствием.

По информации пресс-службы, преступления были совершены в Севастополе в 2016 году. Трое мужчин выманили из дома наркозависимого местного жителя, похитили его и, угрожая физической расправой, вынудили отдать им 230 тыс. рублей, после чего отпустили. Через два месяца мужчину снова похитили уже по инициативе его жены, которая надеялась, что насильственное удержание поможет мужу избавиться от наркозависимости. О похищении она договорилась со знакомым, который совершил первое преступление.

"Жертву вновь силой посадили в машину, увезли на съемную квартиру, где пристегнули наручниками к батарее. Исполнители преследовали корыстные цели - нанося побои, они требовали заплатить 1 млн рублей за освобождение, но потерпевший отказался. Далее соучастники перевозили несчастного по квартирам, постепенно снижая сумму выкупа", - говорится в сообщении.

Потерпевшему удалось бежать, однако жена сообщила о его местонахождении и похищение повторилось, сообщили в пресс-службе. Когда стало понятно, что мужчина не будет платить, похитители решили его убить для сокрытия следов преступления. Для этого супруга приобрела участок в Сакском районе, где планировалось закопать тело. Сотрудникам полиции удалось задержать преступников, когда жертву везли в Сакский район.