Против замглавы Черняховска под Калининградом возбудили дело о взятке

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Черняховского городского округа Калининградской области. Чиновника подозревают в получении взятки в 1,8 млн рублей, сообщило в четверг региональное следственное управление СК.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области в отношении первого заместителя главы администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в СМИ.

Решение о возбуждении дела принято следствием по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, 26 февраля подозреваемый получил от генерального директора одной из фирм взятку в 1,8 млн рублей. Муниципалитет заключил с этим предприятием контракт на работы по благоустройству тротуаров в Черняховске в рамках целевой программы "Формирование современной городской среды". За вознаграждение чиновник пообещал предпринимателю содействие в беспрепятственном подписании оставшихся актов работ, выполненных по муниципальному контракту. Он был задержан полицией с поличным после получения взятки в служебном кабинете.

По делу допрошены свидетели и сам подозреваемый, который уже дал признательные показания. Следствие рассматривает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения. Чиновнику может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. "До избрания меры пресечения он находится в изоляторе временного содержания", - уточнили ТАСС в региональном СУ СК.

Информация о задержании чиновника появилась в СМИ в среду. Сообщалось, что речь идет о замглавы администрации Черняховского городского округа Александре Казимирском. В связи с сообщениями о выявленном правонарушении областное правительство инициировало комплексную проверку работы местной администрации. Комментарии по ситуации в администрации муниципалитета ТАСС получить пока не удалось.