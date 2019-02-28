Суд 2 апреля огласит приговор экс-мэру Владивостока Пушкареву, обвиняемому в коррупции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 2 апреля огласит приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, его брату Андрею и предпринимателю Андрею Лушникову, обвиняемым в коррупции, сообщили ТАСС в суде.

"Тверской районный суд Москвы огласит приговор в отношении Игоря Пушкарева и двух других подсудимых - Андрея Пушкарева и Лушникова - 2 апреля в 11:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Как установило следствие, Пушкарев совместно с братом Андреем Пушкаревым и бизнесменом Андреем Лушниковым создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств. Фигуранты дела отвергают все обвинения. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям УК РФ о получении и даче взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, использовании заведомо подложного документа.

В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд назначить наказание Игорю Пушкареву по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей и лишением права занимать государственные должности. Прокурор также попросил назначить его брату наказание в виде 8 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 млн рублей и лишением права заниматься коммерческой деятельностью, Лушникова он попросил приговорить к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере более 375, 6 млн рублей с лишением права заниматься коммерческой деятельностью.

По версии обвинения, в 2008-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям в участии в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Он обеспечил победу в конкурсе МУП "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых компаниями, подконтрольными группе "Востокцемент". В результате, считает следствие, близкие родственники мэра получили дивиденды в размере 471,7 млн рублей, а МУП "Дороги Владивостока" причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало стройматериалы по цене, превышающей стоимость продукции других поставщиков.