Путин призвал усилить меры для предотвращения распространения синтетических наркотиков

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает одной из важнейших задач МВД борьбу с распространением наркотиков.

"Одной из ключевой задач МВД остается противодействие незаконному обороту наркотиков", - указал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД РФ. Он сослался на данные статистики, которые показывают, что "масштаб распространения наиболее опасных синтетических наркотиков растет". "Это тревожный сигнал, мы должны учитывать его, нужно принимать дополнительные меры, потому что тех, что есть, видимо, недостаточно для эффективной работы", - полагает Путин.

По его словам, "необходимо активно пресекать работу наркодилеров, выявлять организованные преступные группы, связанные с ввозом наркотиков из-за границы, их производством внутри нашей страны". Президент поручил МВД "в этой работе тесно взаимодействовать с ФСБ, Федеральной таможенной службой, другими ведомствами и коллегами из-за рубежа".