Суд освободил от наказания руководителя нижегородского приюта, где умерли более 170 собак

ТАСС, 28 февраля. Генеральный директор приюта для животных в Нижнем Новгороде, где в 2016 году были найдены трупы более 170 собак, признан виновным в жестоком обращении с животными, однако освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в отношении гендиректора приюта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из корыстных побуждений"). В ноябре 2016 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили на станции временного содержания животных трупы 170 собак, которые были отловлены как безнадзорные. Еще 22 собаки были живы, но истощены и обезвожены, так как никто не обеспечивал за ними уход. Животных направили в ветеринарную клинику, впоследствии семь собак скончались.

"28 февраля 2019 года судом вынесен приговор, подсудимому назначено наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10%. Подсудимый освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - отмечается в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.