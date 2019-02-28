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СМИ: экс-главу МИД Армении допросили в рамках дела о беспорядках 2008 года

Ранее по делу были допрошены бывшие президенты страны Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян

ЕРЕВАН, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян был допрошен в рамках уголовного дела об убийствах в ходе массовых беспорядков 1 марта 2008 года. Об этом в четверг сообщила местная газета "Армянское время".

"Осканян был допрошен в качестве свидетеля", - отметил источник газеты.

В пресс-службе Специальной следственной службы республики отказались комментировать корреспонденту ТАСС данную информацию.

Ранее в рамках того же дела были допрошены бывшие президенты страны Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян. Еще один экс-лидер Армении Роберт Кочарян находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в рамках того же уголовного дела.

Бывший министр иностранных дел Вардан Осканян занимал эту должность в 1998-2008 годах.

Теги
АрменияСаргсян, Серж Азатович
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