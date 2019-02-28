Заммэра Томска задержана по подозрению в злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 28 февраля. Заместитель мэра, начальник департамента архитектуры и градостроительства Томска Анна Подгорная задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В четверг по подозрению в совершении данного преступления задержана заместитель мэра города Томска - начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска", - сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

По предварительным данным, в 2016 году в департамент обратилась жительница города с заявлением о выдаче разрешения на использование земель сроком на пять лет в поселке Радиоцентр в окрестностях Томска, чтобы провести к своему дому газопровод. Данные работы требовали разрешения на строительство, однако должностные лица департамента архитектуры Томска выдали ей землю в пользование без соответствующего разрешения, "в результате чего стало возможным незаконное строительство объекта системы газоснабжения, представляющего повышенную опасность и создающего угрозу для экологической безопасности, а также безопасности жизни и здоровья человека".

Мера пресечения в отношении Подгорной пока не определена. Ранее мэр Томска Иван Кляйн, сообщал, что с 28 февраля Подгорная находится на больничном.