СК предъявил обвинения мужчине, который избил ребенка в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Мужчине, который избил годовалого ребенка в Амурской области, предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Кроме того, следственные органы обратились в прокуратуру с ходатайством о передаче из полиции в СК материалов уголовного дела, возбужденного в отношении матери ребенка по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

15 февраля годовалый ребенок был доставлен с множественными травмами в больницу Белогорска, его состояние оценивается как крайне тяжелое, он находится в коме, на искусственной вентиляции легких. В совершении преступления сознался знакомый матери мальчика. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего"), он арестован.

Установлено, что травмы мальчику наносили в присутствии матери, которая в этот момент бездействовала, чем подвергла жизнь и здоровье своего ребенка опасности.