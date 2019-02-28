Единороссы поменяют главу фракции в думе Астрахани после его исключения из партии за дебош

АСТРАХАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Президиум регионального политического совета астраханского отделения партии "Единая Россия" определил две кандидатуры на пост главы фракции в гордуме вместо исключенного из партии Владимира Сухарева. Претендентами стали заместители председателя гордумы - Ильдар Измайлов и Сергей Кодюшев, сообщил в четверг ТАСС секретарь Астраханского регионального отделения партии Игорь Мартынов.

21 февраля президиум генсовета "Единой России" на заседании исключил из рядов партии Сухарева за "нанесение репутационного ущерба" партии. Это было сделано после публикации в соцсетях видеозаписи, на которых был запечатлен мужчина, нецензурно выражавшийся возле одного из ресторанов в Астрахани. Автор публикации сообщал, что на видео запечатлен депутат гордумы, член партии "Единая Россия" Сухарев, демонстрировавший свое удостоверение. Позднее Сухарев написал заявление о сложении своих полномочий.

"Президиум регионального политического совета решил предложить депутатскому объединению партии "Единая Россия" в гордуме рассмотреть две кандидатуры на пост главы фракции - Ильдара Измайлова и Сергея Кодюшева. Они оба являются заместителями председателя гордумы, ее депутатами. Данное решение будет направлено в депутатское объединение партии в гордуму", - сказал Мартынов.

Заседание городского парламента, на котором изберут нового главу фракции, ориентировочно состоится 5 марта.

Сухарев был избран депутатом гордумы Астрахани в 2015 году.