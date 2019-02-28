УФСИН проводит проверку после жалоб на угрозы заключенным во Владимирском централе

ВЛАДИМИР, 28 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области проверяет информацию об угрозах и применении физической силы со стороны сотрудников Владимирского централа, о чем 27 февраля сообщили заключенные правозащитнику Андрею Бабушкину. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

27 февраля один из осужденных Владимирского централа, принимавший участие в голодовке, объявленной 11 февраля, рассказал члену совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину об угрозах со стороны представителей УФСИН. Правозащитник посетил тюрьму после того, как омбудсмен Людмила Романова направила в СПЧ письмо, в котором сообщила, что объявившие голодовку выдвинули единственное требование - встречу с Бабушкиным.

"Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин, уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова и представители ОНК провели личный прием этих осужденных. Один из них пожаловался на, якобы, угрозы и применение физической силы со стороны сотрудников. По данной жалобе в УФСИН назначена проверка. Все материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении управления ведомства.

Как сообщил ТАСС 27 февраля Андрей Бабушкин, во Владимирском централе он отметил неблагополучную обстановку, связанную с усложнением быта заключенных. Так, правозащитник подтвердил жалобы на духоту в камерах, наличие окон, не пропускающих солнечных свет, а также не включение музыки днем и ночью.

Ранее в пресс-службе УФСИН по Владимирской области отметили, что действия осужденных, объявивших голодовку, носили демонстративно-шантажный характер и были вызваны несогласием выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения, а также желанием добиться послаблений в режиме содержания. По записям с камер видеонаблюдения, установленным во Владимирском централе, люди периодически продолжали принимать пищу, что также подтвердила проверка прокуратуры и регионального уполномоченного по правам человека. 24 февраля осужденные прекратили голодовку. Все обращения, поступающие от осужденных, их адвокатов и родственников рассматривались в установленном законом порядке.

Ранее общественники и представители осужденных, находящихся в тюрьме, обращались в УФСИН с жалобами на громкую музыку, которая доставляет дискомфорт как тем, кто отбывает срок в тюрьме, так и горожанам, проживающим неподалеку от Т-2. В октябре 2018 года отмечалось, что администрация тюрьмы Владимирский централ прекратила трансляцию громкой музыки на территории учреждения.