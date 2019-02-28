Посольство РФ: задержанные в Кабо-Верде российские моряки выбрали себе частного адвоката

ТАСС, 28 февраля. Российские моряки, задержанные в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков, выбрали для своей защиты частного адвоката, с которым прорабатывается контракт. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении посольства России в этой африканской стране.

"В интересах результативности юридической защиты своих прав моряки между бесплатным государственным и платным частным адвокатом выбрали М.М. Ландиня - профессионального частного адвоката, члена Гильдии адвокатов Кабо-Верде, имеющего опыт ведения подобных дел", - указывается в документе. Подготовлен проект соответствующего контракта на весь период процесса, готовится открытие отдельного счета в банке Кабо-Верде на оплату услуг, ведутся переговоры по кандидатуре переводчика.

"По сообщениям задержанных, условия их содержания нормальные, отношения с сокамерниками ровные, - информировали в посольстве. - Имеются возможности прогулок, занятий спортом, просмотра телепрограмм, приобретения товаров первой необходимости в тюремном магазине. Возможна передача писем и посылок".

Как отметили в дипмиссии, у моряков в настоящий момент нет жалоб и претензий. Они имеют право совершать платный телефонный звонок продолжительностью до пяти минут один раз в неделю с использованием местной телефонной карточки, которую можно приобрести в тюремном магазине или передать с адвокатом.

Очередная встреча дипломатов с задержанными россиянами состоялась 25 февраля.

Задержание в порту Праи

В конце января шедшее под флагом Панамы грузовое судно ESER, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Праи. По данным посольства РФ в Кабо-Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде более 9 т кокаина.

Под стражей находятся 12 россиян - 11 моряков и капитан. 3 февраля стало известно, что власти Кабо-Верде приняли решение поместить всех россиян под стражу в тюрьму города Сан-Мартинью в окрестностях Прая. 21 февраля после истечения трехнедельного карантина заключенные переведены в общие камеры.

Ранее Российский профессиональный союз моряков обратился в МИД РФ с просьбой помочь предоставить арестованным в Кабо-Верде россиянам более квалифицированных адвокатов. В союзе сообщили, что будут искать деньги на оплату адвоката для моряков.