Суд арестовал подозреваемого во взятке замглавы Черняховска под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда арестовал до 27 апреля первого заместителя главы администрации Черняховского городского округа Калининградской области Александра Казимирского, подозреваемого в получении взятки в 1,8 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 апреля текущего года. Подозреваемый водворен в следственный изолятор", - сказали в ведомстве. Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, 26 февраля он получил от генерального директора одной из фирм взятку в 1,8 млн рублей за обещание подписать акты приема работ по муниципальному контракту на ремонт тротуаров в городе в рамках целевой программы "Формирование современной городской среды". Подозреваемый был задержан полицией с поличным после получения денег в служебном кабинете.

По делу допрошен ряд свидетелей и сам подозреваемый, который уже дал признательные показания.

Информация о задержании чиновника появилась в СМИ в среду. В связи с сообщениями о выявленном правонарушении областное правительство инициировало комплексную проверку работы местной администрации.