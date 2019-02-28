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СМИ: в аэропорту Одессы совершил аварийную посадку самолет, летевший из Стамбула в Москву

На борту авиалайнера находятся 122 пассажира

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку в одесском аэропорту. Об этом в четверг сообщило издание "Думская".

"Несколько минут назад Boeing-737 резко снизился над Одессой и сел. Перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе. Самолет коснулся полосы в 17:40 [18:40 мск]", - говорится в сообщении издания.

По данным "Думской", самолет сел в нормальном режиме и в настоящее время находится на стоянке, где проходит осмотр. На борту 122 пассажира.

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