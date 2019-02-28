Экс-президента Аргентины Менема оправдали по делу о препятствовании расследованию теракта

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Суд в Аргентине вынес в четверг оправдательный приговор в отношении экс-президента Карлоса Менема по делу о препятствовании расследованию теракта у еврейского культурного центра в 1994 году. Трансляция заседания велась на сайте Центра судебной информации.

В то же время виновным по делу был признан бывший судья Хуан Хосе Галеано. Его приговорили к шести годам тюрьмы за попытку направить расследование по ложному следу.

На четыре года заключения был также осужден бывший глава аргентинской разведки Уго Ансоррегуй. Как установило следствие, Галеано и Ансоррегуй были причастны к подделке улик.

Менем подозревался во вмешательстве в расследование. По мнению стороны обвинения, экс-глава государства пытался защитить от подозрений в причастности к теракту своего друга сирийского происхождения.

Взрыв у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе, жертвами которого стали 85 человек, произошел в июле 1994 года. Аргентинские следователи считают, что к теракту были причастны иранские дипломаты и политики. Тегеран неоднократно отвергал эти обвинения. К настоящему моменту в деле о теракте так и не появилось ни одного задержанного или подсудимого.