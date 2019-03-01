Гражданина России заподозрили в контрабанде лесоматериалов в Китай на 211 млн рублей

ЧИТА, 1 марта. /ТАСС/. Читинская таможня возбудила три уголовных дела в отношении гражданина России, которого подозревают в незаконном вывозе в Китай лесоматериалов стоимостью свыше 211 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Читинской таможни.

"Отделением дознания Читинской таможни возбуждено сразу три уголовных дела по фактам незаконного перемещения через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стратегически важных товаров и ресурсов - пиломатериалов хвойных пород - в отношении гражданина России, являющегося руководителем юридического лица", - говорится в сообщении.

Ведомство установило, что с 2016 года гражданин РФ экспортировал в КНР 32 тыс. куб. м пиломатериалов по документам, содержащим недостоверные сведения о происхождении товара. "Стоимость перемещенных пиломатериалов превысила 211 млн рублей", - подчеркнули в таможне.

Уголовные дела возбуждены по статье "Контрабанда".