На Дальнем Востоке пресечена деятельность псевдомедиков, похитивших свыше 20 млн рублей

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли на Дальнем Востоке серию мошенничеств в сфере оказания медицинских услуг, от действий злоумышленников пострадали 120 человек. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю в нескольких городах Дальнего Востока пресекли деятельность псевдомедицинских центров, в которых под видом оказания врачебной помощи населению происходило хищение денежных средств граждан. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказала она.

Установлено, что злоумышленники арендовали помещения в крупных торговых и деловых центрах в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске, где размещали псевдомедицинское оборудование. Сотрудники созданных сообщниками колл-центров звонили гражданам, в основном пожилым, и приглашали их на бесплатное обследование.

Затем менеджеры без медобразования сообщали пациентам об имеющихся у них заболеваниях, предлагая пройти лечение в клиниках. Стоимость услуг варьировалась от 160 до 350 тыс. рублей.

"Фигуранты намеренно вводили в заблуждение потерпевших относительно того, что частичная оплата лечения будет произведена за счет средств федерального бюджета, убеждая заключить кредитный договор и оплатить лечение на предложенных ими условиях. Предварительная сумма ущерба, причиненного 120 потерпевшим, превышает 20 млн рублей", - отметила Волк.

Во время обысков полиция изъяла приборы и устройства, при помощи которых посетителям предоставлялись фиктивные лечебные процедуры, а также картотеку клиентов, бухгалтерскую документацию, компьютеры и видеозаписи с камер наблюдения.

Полицейские совместно с Росгвардией задержали четверых руководителей и восьмерых сотрудников псевдомедицинских центров. Двое предполагаемых организаторов арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.