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Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика под Волгоградом

ДТП произошло на 765-м километре трассы Волгоград - Москва
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© Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Волгоградской области, сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова.

"На 765-м километре трассы Волгоград - Москва в Михайловском районе Волгоградской области легковая иномарка залетела под фуру, пять человек в легковушке погибли",- сказала Смольянинова.

По предварительным данным, ДТП произошло в 09:30 (08:30 мск). Столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовик Volvo. Погибли водитель и четыре пассажира легковушки, их личности устанавливаются.

В новость были внесены изменения (09:42 мск) - добавлены подробности.

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