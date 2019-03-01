В Перу 51 человек погиб в результате наводнений с сентября 2018 года

ТАСС, 1 марта. По меньшей мере 51 человек погиб, 13 тыс. пострадали в Перу в результате схода оползней и наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом в четверг сообщил Национальный институт гражданской обороны страны.

На территории ряда районов, расположенных в регионах Такна, Куско, Ламбаеке, Мокегуа, Паско, Арекипа, Анкаш, Уануко и Аякучо введен режим чрезвычайного положения. По данным властей, в результате удара стихии в Перу около 3 тыс. человек эвакуированы, разрушены 230 домов и 25 мостов.

Статистика погибших ведется с сентября 2018 года - начала сезона дождей, однако наибольшее количество жертв было зафиксировано в феврале. За прошедший месяц в результате стихии погибли более 30 человек.