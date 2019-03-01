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Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Дагестане

В числе пострадавших трое детей

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Гергебильском районе Дагестана. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В селе Кикуни Гергебильского района Дагестана произошло отравление угарным газом. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, это одна семья. Они госпитализированы в Гергебильскую ЦРБ", - сказал представитель министерства.

По его словам, состояние пострадавших - легкой степени тяжести.

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