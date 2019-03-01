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Самолет авиакомпании "Азимут" вернулся в аэропорт Ростова-на-Дону по техническим причинам

Пассажиры вылетели в Новосибирск на другом лайнере

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут" рейса Ростов-на-Дону – Новосибирск вынужденно вернулся в ростовский аэропорт Платов по техническим причинам. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"По техническим причинам командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. Рейс А4 219 вылетел из Ростова-на-Дону в Новосибирск в 5:00, на борту 78 пассажиров", - сказал собеседник агентства, уточнив, что произошла замена борта и пассажиры улетели на другом лайнере.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, по данному факту Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения авиационного законодательства.

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