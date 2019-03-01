В России в 2018 году в 1,5 раза выросла сумма арестованного имущества коррупционеров

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России в прошлом году добился ареста имущества фигурантов коррупционных дел на 15 млрд рублей. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллеги ведомства по итогам работы за 2018 год.

"По оконченным уголовным делам о коррупционных преступлениях государству возмещено более 3,5 млрд рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 15 млрд рублей", - сказал Бастрыкин.

В 2017 году сумма возмещенного ущерба от коррупционных преступлений составила 2 млрд рублей, а арестованного имущества - 8,5 млрд рублей.

Всего в 2018 году Следственным комитетом возбуждено 17,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях (в 2017 году - 17,6 тыс.), из которых почти 8,4 тыс. дел - о взяточничестве, что в два раза больше, чем в 2017 году (4 тыс. дел). В суд направлено 8,6 тыс. дел.

Всего с 2011 года - начала работы Следственного комитета - в суды направлено 70 тыс. уголовных дел о коррупции.