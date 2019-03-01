Число заболевших суворовцев в Ульяновске возросло до 49 человек

В начале февраля сообщалось, что паразитарное заболевание эхинококкоз выявлено у 26 человек, более 800 воспитанников и сотрудников училища проходили обследования.

УЛЬЯНОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Количество курсантов ульяновского Суворовского училища, зараженных паразитарным заболеванием, увеличилось до 49 человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя парламента Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

"Число заболевших суворовцев на данный момент - 49 человек, это данные Минздрава РФ. В Москве они сейчас проходят лечение или нет, я сказать не могу - этот вопрос прорабатывается с каждым заболевшим индивидуально", - сказал Гибатдинов.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщал ТАСС, что специалисты полностью исключили версию заражения воспитанников училища продуктами питания, медики говорят о возможной передаче вируса через собак. Он отмечал, что заболевание носит локальный характер и не распространялось за пределами территории училища.