Источник: руководитель Дома офицеров ЗВО в Петербурге задержана после обысков силовиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Руководитель Дома офицеров Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге задержана после обысков сотрудников силовых ведомств по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Она задержана в порядке статьи 91 УПК (основания задержания подозреваемого - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Как сообщалось ранее, обыски в Доме офицеров ЗВО прошли 28 февраля. 25 февраля было возбуждено уголовное о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, руководство учреждения незаконно сдавало помещения Дома офицеров коммерческим фирмам, а также устраивало культурные мероприятия с целью извлечения для себя прибыли. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается в 10 млн рублей.

Как сообщил ТАСС другой источник в силовых структурах, руководит Домом офицеров в настоящее время Наталья Богатырева. Она находится во главе учреждения с 2011 года, за это время в ЗВО сменилось несколько командующих. За время работы, согласно официальной биографии, взысканий не имела и неоднократно получала поощрения от руководства.

"Богатырева шесть раз выезжала в двухнедельные командировки в Сирию как руководитель ансамбля "Белые ночи". Причем была не только в Хмеймиме, но и в других местах, где находятся российские военнослужащие. У нее более десятка грамот от министра обороны, министра культуры и городских властей", - сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Дом офицеров расположен в центре Санкт-Петербурга. В нем регулярно проходят военные советы, встречи офицеров ЗВО, концерты для ветеранов. Также там расположен музей войск ЗВО и библиотека.