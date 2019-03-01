Житель Коми приговорен к 19 годам колонии за убийство сына

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Суд приговорил 25-летнего жителя Коми к 19 годам колонии строгого режима за убийство своего семимесячного сына и избиение жены и еще троих детей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Подсудимый признан виновным в убийстве малолетнего сына, причинении средней тяжести вреда здоровью малолетних и в двух эпизодах причинения легкого вреда здоровью. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в июне 2018 года в частном доме в Корткеросском районе Коми после распития спиртных напитком между супругами возникла ссора, в ходе которой 25-летний мужчина избил свою 34-летнюю жену и четырех детей. От полученных травм семимесячный ребенок скончался до приезда скорой, а жена и дети 2011, 2013 и 2014 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.