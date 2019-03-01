Обрушившийся с крыши здания снег травмировал двух женщин в Саратове

САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Две женщины пострадали в результате обрушения глыбы снега с крыши дома в центре Саратова, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу.

"Произошел сход снега с крыши дома, в результате пострадали две женщины 25 лет и 50 лет, пострадавшие госпитализированы в 6-ю городскую и 1-ю клиническую больницы", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, снег обрушился с двухэтажного дома старой постройки. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

За последнее время в Саратовской области произошло несколько происшествий и инцидентов, связанных с падением льда и снега с крыш домов. Так, 26 февраля женщина погибла в результате схода наледи с крыши жилого дома. 18 февраля от упавшей с крыши глыбы снега травмы получили две женщины, в Энгельсе Саратовской области 14 февраля с крыши упала глыба льда на 77-летнего мужчину, он скончался.