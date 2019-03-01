В Ижевске один человек погиб и двое пострадали в результате падения снега с крыши

ИЖЕВСК, 1 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате двух случаев падения снега с крыши в Ижевске. Об этом журналистам в пятницу сообщили в правоохранительных органах Удмуртской Республики.

"Прокуратура Ленинского района Ижевска начала проверку по факту гибели человека на улице Чайковского города Ижевска в результате падения снега с кровли здания", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы прокуратуры Удмуртии.

По предварительным данным ведомства, 1 марта в результате схода снега и наледи с кровли производственного здания на улице Чайковского погиб работник одного из предприятий. Сообщается, что в ходе проверки будет дана оценка деятельности предприятия, в том числе соблюдение требований охраны труда и законодательства о благоустройстве территорий муниципального образования.

Кроме того, по данным пресс-службы следственного управления СК России по Удмуртии, в пятницу в результате схода снега с козырька балкона на пятом этаже в доме по улице Майская в Ижевске травмы получили два сотрудника магазина торговой сети "Пятерочка", которые в этот момент занимались приемкой товара.

В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что пострадавшие 58-летний мужчина и 38-летняя женщина находятся в сознании, они доставлены в больницу на обследование. По данному факту проводится доследственная проверка.