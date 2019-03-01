Глыба льда упала на ребенка в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Глыба льда упала на 9-летнего ребенка в Екатеринбурге. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе, распространенном прокуратурой Свердловской области.

"Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с падением глыбы льда с жилого дома на ребенка. По предварительной информации, 9-летний мальчик возвращался с тренировки по карате домой. Когда он проходил возле пятиэтажного дома на него упала глыба льда. В результате ребенок потерял сознание, в настоящее время он с травмами доставлен в детскую городскую больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. Запрошены документы для установления сотрудника, ответственного за обслуживание жилого дома и уборку кровли от снега. Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причиненных травм.