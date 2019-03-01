Около 20 домов сгорели в селе Тисси-Ахитли в Дагестане

"В селе полностью сгорели порядка 20 домов и столько же нежилых построек", - сказал собеседник агентства.

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/.Пожар уничтожил 20 домов в дагестанском селе Тисси-Ахитли, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных служба.

В районной администрации сообщили, что в селе горит жилой сектор, социальные объекты не повреждены.

"Социальные объекты нет [не горят], только жилой сектор. Около 10-15 строений сгорели ", - сказали собеседник агентства.

Он также отметил, что все жители села остаются на месте. "Увозить [стариков и детей] никуда не будут", - добавили в районной администрации. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана, на месте дежурят две бригады скорой помощи.

"Практически весь район там: полицейские из нашего отдела, пожарные, скорая, все тушат. Примерно от 10 до 15 домов [сгорело], дальше переходить огню не дают, пострадавших нет", - сообщили ТАСС представители районных властей. Как отмечается, пожар не коснулся расположенной в селе мечети. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, на место выехал начальник главного управления МЧС по Дагестану, генерал-майор Нариман Казимагамедов.

Как сообщалось ранее, возгорание в настоящее время ликвидируют 12 пожарных и три единицы техники, которым помогают местные жители. В селе проживает около 300 человек.

Село расположено в Цумадинском районе, оно считается высокогорным и труднодоступным - высота около трех тыс. м. Рядом с Тисси-Ахитли, которое входит в сельское поселение Тинди, расположен водопад "Гакваринский" и городище "Шугури" X-XV веков постройки. В населенном пункте проживают около 300 человек.