МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/.Пожар уничтожил 20 домов в дагестанском селе Тисси-Ахитли, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных служба.
"В селе полностью сгорели порядка 20 домов и столько же нежилых построек", - сказал собеседник агентства.
- Около 20 домов сгорели в селе Тисси-Ахитли в Дагестане
- МЧС: пожар в дагестанском селе Тисси-Ахитли локализован
- Распространение огня в дагестанском селе Тисси-Ахитли удалось остановить
- Пострадавших при пожаре в дагестанском селе нет
- Жители горящего села в Дагестане носят воду из реки в километре от места пожара
- В дагестанском селе горят 20 домов
В районной администрации сообщили, что в селе горит жилой сектор, социальные объекты не повреждены.
"Социальные объекты нет [не горят], только жилой сектор. Около 10-15 строений сгорели ", - сказали собеседник агентства.
Он также отметил, что все жители села остаются на месте. "Увозить [стариков и детей] никуда не будут", - добавили в районной администрации. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана, на месте дежурят две бригады скорой помощи.
"Практически весь район там: полицейские из нашего отдела, пожарные, скорая, все тушат. Примерно от 10 до 15 домов [сгорело], дальше переходить огню не дают, пострадавших нет", - сообщили ТАСС представители районных властей. Как отмечается, пожар не коснулся расположенной в селе мечети. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, на место выехал начальник главного управления МЧС по Дагестану, генерал-майор Нариман Казимагамедов.
Как сообщалось ранее, возгорание в настоящее время ликвидируют 12 пожарных и три единицы техники, которым помогают местные жители. В селе проживает около 300 человек.
Село расположено в Цумадинском районе, оно считается высокогорным и труднодоступным - высота около трех тыс. м. Рядом с Тисси-Ахитли, которое входит в сельское поселение Тинди, расположен водопад "Гакваринский" и городище "Шугури" X-XV веков постройки. В населенном пункте проживают около 300 человек.