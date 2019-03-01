Аэропорт Станстед приостановил работу после инцидента на ВПП

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Работа лондонского аэропорта Станстед была в пятницу приостановлена после того, как один из самолетов был вынужден прервать взлет из-за предполагаемой неполадки с двигателем. Об этом сообщила в Twitter администрация аэропорта.
"Полеты в аэропорту Станстед в настоящий момент приостановлены из-за самолета, находящегося на взлетно-посадочной полосе после прерванного взлета, связанного с предполагаемой проблемой с двигателем, - говорится в сообщении. - Аварийно-спасательная служба прибыла на место, и все пассажиры были эвакуированы из самолета в качестве предупредительной меры и сейчас доставлены обратно в терминал".
Flights at @STN_Airport are currently suspended due to an aircraft on the runway following an aborted take off due to a suspected engine problem.— London Stansted Airport (@STN_Airport) 1 March 2019
We will post further updates as soon as they become available. Thank you. pic.twitter.com/u8QKbBCM2U
По информации британских СМИ, самолет, о котором говорится в сообщении аэропорта, должен был вылететь в Вену.
Станстед - третий по объемам пассажиропотока аэропорт британской столицы, где базируется крупнейшая в Европе ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В 2018 году Станстед обслужил 28 млн пассажиров.