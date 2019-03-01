Аэропорт Станстед приостановил работу после инцидента на ВПП

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Работа лондонского аэропорта Станстед была в пятницу приостановлена после того, как один из самолетов был вынужден прервать взлет из-за предполагаемой неполадки с двигателем. Об этом сообщила в Twitter администрация аэропорта.

"Полеты в аэропорту Станстед в настоящий момент приостановлены из-за самолета, находящегося на взлетно-посадочной полосе после прерванного взлета, связанного с предполагаемой проблемой с двигателем, - говорится в сообщении. - Аварийно-спасательная служба прибыла на место, и все пассажиры были эвакуированы из самолета в качестве предупредительной меры и сейчас доставлены обратно в терминал".