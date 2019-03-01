СМИ: во Флориде небольшой самолет врезался в многоэтажное жилое здание

ТАСС, 2 марта. Легкомоторный самолет в пятницу врезался в многоэтажное жилое здание в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Как сообщает газета The Miami Herald со ссылкой на представителя пожарно-спасательной службы, в результате происшествия погиб пилот.

Инцидент произошел в районе полудня. По данным издания, самолет врезался в здание между 16-м и 17-м этажами. После этого он упал на террасу с бассейном, на которой велись ремонтные работы. Жильцы здания были эвакуированы.

Личность пилота на данный момент не установлена. Расследованием обстоятельств происшествия занимается Национальный совет по безопасности на транспорте.