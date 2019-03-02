ТАСС, 2 марта. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло близ Курильских островов. Пострадавших и разрушений нет, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Сегодня в 14:22 (6:22 мск) зарегистрировано землетрясение в 272 км юго-восточнее в пгт. Южно-Курильска и 213 км юго-восточнее с. Малокурильское, магнитуда сейсмособытия составила 5,9, глубина - 32 км. Землетрясение ощутили жители пгт. Южно-Курильска и с. Малокурильское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов", - говорится в сообщении.

Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Тревога цунами не объявлялась.