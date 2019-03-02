Полностью утратившие имущество при пожаре в Дагестане семьи получат по 100 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Жители села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, полностью утратившие свое имущество во время пожара, получат по 100 тыс. рублей. Об этом в субботу заявил начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов в ходе совещания в администрации Цумадинского района.

Ранее сообщалось, что в 17 домах, которые повреждены пожаром, жили 64 человека. Отмечалось, что 11 домов сгорели полностью, остальные - частично.

"По имуществу: 50 тыс. рублей - на частичную утрату имущества и 100 тыс. рублей - на полную утрату имущества", - сказал он.

Начальник главного управления МЧС России по Дагестану отметил, что, в соответствии с законом, пострадавшим также будет выделена единовременная помощь в размере 5 тыс. рублей на человека. "Выделяем первую единовременную помощь - это 5 тыс. рублей на одного человека, не более 25 тыс. рублей на семью", - пояснил он.

По словам Казимагамедова, на место прибыла оценочная комиссия, которая помогает администрации района подготовить документы, чтобы ускорить выплаты.

Также он сообщил, что спасатели начали доставлять предметы первой необходимости для людей, чьи дома пострадали во время пожара.

"Уже подъехал "КамАЗ" с первой помощью, мы привезли матрасы, кровати, одеяла, подушки, постельное белье, посуду", - сказал Казимагамедов.

Он уточнил, что все пострадавшие пожелали жить у своих родственников.

О пожаре

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что в результате пожара, который начался около 21:00 мск пятницы, сгорели 17 домов (11 полностью, шесть - частично) и 14 хозяйственных строений. Пожарные и местные жители смогли спасти 73 домовладения, пострадавших нет. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, рассматривается попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено. Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, находится на высоте около 3 тыс. м., в селе живут около 300 человек.