В Москве мужчина убил жену и ребенка

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мужчина убил жену и своего ребенка, а затем попытался свести счеты с жизнью на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель столичного управления СК РФ Юлия Иванова.

"По данным следствия, 2 марта в квартире жилого дома, расположенного по Ясному проезду в городе Москве, обнаружены тела женщины и ее сына с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран. Установлено, что мужчина совершил убийство своей супруги и ребенка, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Врачи оказывают выжившему мужчине помощь. Следователи работают на месте происшествия", - сказала она.

По ее словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").