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Взрыв в кафе в Саратовской области

Пострадавшая при январском взрыве в кафе в Саратовской области умерла в больнице

У женщины были ожоги и сопутствующее заболевание

ТАСС, 2 марта. Пострадавшая в январе этого года при взрыве газа в кафе в поселке Лысые горы в Саратовской области, скончалась в больнице, число погибших, таким образом, увеличилось до двух человек, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Взрыв баллона с газом произошел в кафе в поселке Лысые горы 27 января, когда там находились 40 человек. Предварительной причиной названа неисправность баллона. Один человек погиб, еще 12 были госпитализированы. Арендатору кафе предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека").

"Пострадавшая женщина скончалась. У нее были ожоги и сопутствующее заболевание - все это в совокупности привело к смерти", - сказал собеседник агентства.

Ранее Саратовский областной суд принял решение отпустить из-под стражи арендатора кафе Марию Куприянову. Ей запрещено общение со свидетелями, проходящими по делу, а также использование интернета или другой связи, кроме случаев, когда ей понадобится вызвать экстренные службы.

Теги
РоссияСаратовская областьВзрыв в кафе в Саратовской области
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