В ожоговом центре умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в Ингушетии

ТАСС, 2 марта. Ребенок, получивший ожоги в результате взрыва газа в Ингушетии, скончался в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, куда ранее был доставлен на лечение. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь ПИМУ Алексей Никонов.

Пять человек - двое взрослых и трое детей, пострадавшие при взрывах газа в жилых домах Ингушетии 18 февраля - были доставлены спецбортом МЧС в ожоговый центр ПИМУ в стабильно тяжелом состоянии. Пациенты были помещены в реанимацию и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, позднее двух взрослых перевели на самостоятельное дыхание. Площадь ожогового поражения у пострадавших составляет от 30% до 70% тела.

"Скончалась девочка, доставленная из Ингушетии, от полиорганной недостаточности (терминальная стадия большинства общих заболеваний и травм - прим. ТАСС). Остальные пациенты находятся по-прежнему в тяжелом состоянии", - отметил собеседник агентства.