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AP: более 50 человек пропали без вести после взрыва трубопровода в Нигерии

В результате происшествия произошел разлив нефти в штате Байельса

ТАСС, 2 марта. По меньшей мере 50 человек пропали в без вести в результате взрыва нефтепровода на юге Нигерии. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, взрыв произошел в пятницу, в результате началась давка. После инцидента массовые разливы нефти наблюдаются в штате Байельса. Информации о закрытии трубопровода пока не поступало.

Nembe Creek trunk line - это нефтепровод, протяженностью 97 км. Его добыча составляет около 150 тыс. баррелей в сутки. Трубопровод расположен в районе дельты реки Нигер.

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Нигерия
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